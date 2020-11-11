家人之間或是要好的朋友總是會有起爭執的時候，因此有不少人都有過和兄弟姊妹吵架甚至打架的經驗，但不只是人類會這樣，就連動物偶爾也會鬧出「家庭糾紛」。日前，泰國一名攝影師就在樹林中拍攝到了2隻小象「釘孤支」的可愛畫面，其中一隻眼見自己快輸了，竟偷出奧步伸鼻子巴頭，網友們看到後都笑到不行。

2隻小象在樹林中打架(影片來源/YouTube/Daily Mail)

根據《每日郵報》報導，這段畫面拍攝於10月30日，泰國西部北碧府（Kanchanaburi）的國家公園內，有2隻小象脫離象群在樹林中覓食，不久後，因為不明原因，這2隻小象似乎起了衝突，開始用鼻子打起架來，看起來就像是在「拔河」一樣，僵持了幾秒後，畫面左邊的小象似乎覺得自己快打輸了，竟高高舉起自己的鼻子就往同伴的頭上「巴下去」。

同伴被攻擊後也生氣了，立刻上前用頭怒頂，還不斷推擠著對方報仇，2隻小象就這樣在樹林中相互打鬧。野生動物愛好者普拉索姆（Prathom）目擊到這一幕後立刻拍下來，看到小象可愛的互動他也感到相當開心，「小象是如此友善和可愛，看到牠們在大自然中享受生活，我覺得非常高興」。

據報導稱，泰國的野生大象數量約有2000多頭，人工飼養的數量也差不多，牠們分別分布在大象庇護所、大象公園、動物園和旅遊勝地中，還有一些私人飼養的大象被用在婚禮或宗教儀式的舉行。