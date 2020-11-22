2020已經來到尾聲，趁著年底回顧過去一年，讓自己更進步，並展望新的未來。你是不是很想知道2021前誰是你的貴人？請放鬆心情，運勢命理老師艾菲爾請你憑直覺，從下面選出一張你最喜歡的動物牌，就可以分析2021前誰是你的幸運星，記得請身邊的好友、閨蜜一起來測測！

A、公鹿

B、獵犬

C、獅子

D、貓咪

▍A、公鹿

選擇這張牌，代表此刻的你，能量滿滿，並且很注意自己的外貌和儀容，想剪頭髮丶想染頭髮，想燙睫毛也想去做美甲，全心全意的想要打理自己，因為你覺得努力工作和享受生活是同樣重要的事情。因此你下班之後，最喜歡在家中按摩舒壓，放鬆自己的肩頸與小腿，讓自己可以隨時呈現出美麗狀態，以迎接隨時可能報到的戀情。

關於感情，2021來臨前，追求你的對象會來自遠方，有些人甚至有留學海外的經驗，建議你可以考慮接納新的戀情。

年底前你的幸運星是雙子、白羊丶魔羯。快約你的幸運星出來聊聊脫單教戰守則。

▍B、獵犬

選擇這張牌，代表你目前身心俱疲，只想好好去度個假，放鬆身心靈。你常常將自己逼得太緊，總是事事要求完美，你覺得做任何事，只要做了就要做到最好，要不就寧願不要開始。進入了讓人想發懶的冬天，讓你像洩了氣的皮球一樣，只想好好沈澱自己。2021前是你養精蓄銳的最佳時機，人家說：蹲得低才能跳得更遠，休息是為了走更長遠的路。

關於感情，特別提醒你2021來臨前，容易出現情緒化的鬥嘴，甚至演變成激烈的吵架，記得要多站在情人的立場體諒一下對方。

年底前你的幸運星是獅子、水瓶、巨蟹，快約你的幸運星一起找個地方悠閒發呆一整天。

▍C、獅子

選擇這張牌，代表此刻你是一台發動的火車頭，正以固定的節奏在前進並實現你的夢想。這種因為期待而付出，因為成就而努力的辛勞，對你而言都是欣慰、踏實與喜悅。

關於感情，2021來臨前，你的愛情來了、財運來了、貴人來了，你該把握這段期間所遇到的朋友，這些人與你的偶然邂逅，都是受到你愛的呼喚，徬佛是約定好的再見與重逢。

年底前你的幸運星是天蠍、天秤、雙魚，有空的時候問問你的幸運星，看看他們有沒有什麼未完成的夢想，為彼此加油打氣。

▍D、貓咪

選擇這張牌，代表目前正值年底的你，生活只能用焦慮匆忙來形容。事業工作上的忙碌自然是不用說，主要還是因為你不懂得拒絕的個性，讓你攬了一堆人情世故的拜託與請求，想幫就幫吧，只要不把自己累壞就好。2021來臨前你有一波賺錢的機會與偏財可以好好把握，手頭比以往寬裕。

關於感情，特別提醒你2021來臨前，容易出現情緒化的鬥嘴，甚至演變成激烈的吵架，記得要多站在情人的立場體諒一下對方。

年底前你的幸運星是射手、處女、金牛，抽空問問你的幸運星平時是怎麼保養自己身體的。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)