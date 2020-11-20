《每日郵報》18日報導，阿根廷1名遊手好閒的笨賊，日前在街頭遊蕩尋找可下手的對象。隨著身高僅有4英尺11吋(約148公分)的小隻馬走入他的視線，竊喜不已的他縱身一躍、雙手搶了對方智慧手機就跑；殊不知對方是MMA格鬥家，一陣爆打讓笨賊一頭「血染的風采」並開口求饒。

這起「烏龍笨賊伏法記」發生在阿根廷馬德普拉塔。當時20歲的布里斯才剛下班，拖著疲憊的身體離開公司。這時，1名竊賊如旋風般地衝到她身旁，雙手閃電般地伸出，搶了布里斯手機後便跑。

看著辛辛苦苦攢錢買下的智慧型手機，就這麼被迫跟自己「分手」；布里斯怒從心中起，惡向膽邊生，隨即拔腿追了上去。也是這名惡賊賊星該敗，隨著布里斯大呼「抓小偷」，一旁的路人與布里斯的朋友紛紛仗義，讓布里斯順利逮住糊塗笨賊。

笨賊行搶卻失風，反遭MMA業餘選手一頓毒打。

原本以為布里斯是「塑膠做的小隻馬」，殊不知她是MMA業餘選手。只見布里斯纖手一伸，先將笨賊放倒在地；隨後一手揪著竊賊頭髮，另一手則報以粉拳攻勢，如搗蒜般地猛擊笨賊頭部。當場讓該竊賊爆頭，鮮血流滿整個額頭與臉部，為自己有眼不識泰山付出代價。

怒不可遏的布里斯一邊爆打竊賊，口中還不忘教訓他。「小子，去找份工作！我整天都在工作，你可以只花3秒鐘就從我身上偷走東西嗎？」而竊賊則連連哀呼求饒。

報導指出，直到警方趕來並上手銬，烏龍搶賊才得以「獲救」，目前全案已進入調查。布里斯在訪問中表示，這支手機花她好幾個月的時間才存夠錢，被搶走得當下讓她仇恨值瞬間攻頂。

她憤憤不平地說，疫情大流行期間她整天工作，而且薪水還很低；她無法接受這小子只花3秒鐘就把「一半以上的薪水給搶走」。

她強調，希望這名笨賊能記取教訓，再也不偷東西。她自己因為MMA訓練而懂得如何自保，但不希望別人也遇到同樣情況。「我為我自己行為感到驕傲，我不後悔痛打他」。

(中時新聞網)