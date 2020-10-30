台灣地狹人稠，人口密度高，過去僅有台北市及高雄市兩大直轄市，如今包括新北、桃園、台中、台南也併入直轄市，不過日前就有網友不禁好奇，六都中究竟哪個縣市最該被裁撤？貼文一出隨即掀起熱議，眾人更一面倒點名「台南」不夠具有資格升級為直轄市，理由是人口少、太鄉下、交通建設差。

原PO今（30日）在PTT「八卦板」以「台灣最沒資格當六都的城市」為題，PO文指出，台灣領土不大，卻有六個直轄市，讓他相當不解，並好奇問道「直轄市，就是政治、經濟、國防上有其重要性，所以首都，政治經濟重心，國際機場，港口所在地都是，如果要裁撤直轄市，哪都會首當其衝呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面倒直指「台南」最該踢出直轄市之列，紛紛留言回應，「除了台南沒有之一」、「台南啦！那個交通規劃憑什麼當直轄市」、「台南交通差沒捷運，最該撤銷」、「台南啊！鐵路地下化可以搞這麼久」、「台南除了古蹟跟美食，有什麼資格當六都？」、「台南啊，根本鄉下」、「台南縣市加起來人口都還沒達到直轄市門檻有夠好笑」。

還有人認為新竹是接替台南的首選，「新竹還比較像六都」、「台南拉下來，然後換成新竹吧」、「新竹縣市合併再衝人口就可以換掉台南了」。