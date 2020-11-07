現代人工作忙碌，泡麵取得方便、料理快速，加上口味眾多，是許多人的果腹首選。不過日前就有網友不禁好奇，「台灣廠商為何不做韓國泡麵？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，在不少連鎖賣場看見一大堆韓國泡麵，數量之 多，佔了賣場所有泡麵的三分之一，由此可證，台灣人很喜歡吃。加上韓國泡麵一包平均30元，儘管價格比本土泡麵還貴，但依舊暢銷，讓他不禁好奇問道「如果韓國泡麵有一定的市場，台灣廠商爲什麼不做？而且韓國泡麵價位高，應該比較好賺才是」。

他接著又舉韓國炸雞為例，提到韓國炸雞在台灣掀起熱潮時，台灣一堆餐廳馬上跟進開賣，「可是爲什麼韓國泡麵卻沒有台灣廠商要搶著做？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「韓國泡麵有9成幾乎都是辣味，沒啥差異性」、「進口商定價問題，你要台廠賣台製韓國泡麵也是很奇怪；台灣有的泡麵也是很貴，一堆藝人代言乾拌麵」、「量沒想像的大，而且國產後也不可能賣一樣高價」。

另外也有不少網友推敲背後原因可能來自於「吃情感」和「麵體迥異」2大關鍵主因，「現在台灣人吃泡麵都是在吃情感的，各種懷念的滋味當廣告主軸，各種千篇一律的味道當主力產品，沒有活力就算了，吃到跟以前味道不一樣的還會去質疑廠商的味覺，這樣要廠商怎麼進步呢？」、「喜歡韓國泡麵的粗度，但要用煮的就是麻煩了點」、「韓國那不是泡麵，是快煮麵，有時甚至要煮一點時間」、「韓國包麵大部分都要煮3分到5分不等，因麵體大多是用馬鈴薯澱粉做的，口感會比較Q，也比較不容易煮爛」、「想吃泡麵就是不想煮了，可是韓國泡麵要煮，我反而不愛」。