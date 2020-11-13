現在仍有部分地區的民眾，保有吃狗肉的陋習，有些不肖人士甚至會偷寵物狗，賣到狗肉店賺一筆，行徑非常可惡。大陸廣東2名男子，日前準備「毒燒鵝大餐」引誘5隻土狗來吃，最終將牠們毒死，所幸之後被警方發現，目前2男被刑事拘留。

根據《梨視頻》報導，開平市有2名男子為了賺一筆，竟把腦筋動到狗的身上，他們在燒鵝上塗毒藥，之後拿去路邊試圖引誘流浪狗來吃，期間順利引誘到5隻土狗，而毫不知情的狗狗們，便開心的吃下摻入毒的燒鵝，最終倒地集體暴斃亡，2男將5隻狗的屍體扔進轎車後車箱，準備送往市場變賣。

所幸當時偷狗過程被民眾發現，隨後趕緊報警，而警方也立即趕到現場，在後車箱搜出5具土狗的屍體，還有毒藥水與剩餘的燒鵝，畫面中狗被堆疊在一起，而且每一隻的體型都不小，佔據了整個後車箱，有些毛甚至很乾淨，也讓人擔心其中被毒死的狗恐有主人，在附近溜達時被誘惑而喪命，2男最終被逮捕，目前被刑事拘留。

不少網友痛批「拘留不行，必須判刑」、「每一個動物都有生命，更何況狗狗是人類的好朋友」、「關鍵是毒死的狗肉也不能吃啊！而且這事是流浪狗也就罷了，如果連人家家寵物狗都不放過，那更可惡」、「很多賣的狗肉都來歷不明，都是毒殺的別人家的狗，然後被端上餐館。那些貪嘴的人吃了有毒的狗肉，假若沒被毒死，可毒素進入體內，各種癌症就會找上你」。