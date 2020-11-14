不少人都夢想著可以一夜致富，但擁有大量金錢後的日子真的幸福嗎？英國一名男子在23歲時幸運中得樂透大獎4500萬英鎊（約新台幣16.8億），一夜翻身的他出手變得相當揮霍，還曾買下一座動物園送給岳母，然而某天他開BMW出門時，卻撞上一對老夫婦，造成75歲老奶奶當場身亡。

Racing-mad £45m Lotto winner 'killed' a gran in a horror crash on Christmas Day. https://t.co/vZUOLspxJA < Why do large lottery wins always lead to misery? — Arlington Road and Bluebell (@MetcalfeDavid) November 12, 2020

綜合外媒報導，裝潢設計師馬特（Matt Topham）在2012年2月和女友一起購買樂透，沒想到竟真的中了4500萬英鎊的獎金，而當年他才23歲，因此成為了英國史上最年輕的頭獎得主。

馬特的人生也從此有了極大的轉變，他不僅接受培訓成為了飛行員和賽車手外，出手也變得非常闊綽，名下除了有一棟位於諾丁漢亞當斯山的豪宅外，還有多輛高級豪車、跑車和直升機，他還買下了岳母工作的動物園送給對方做為禮物。

然而，順遂的人生並沒有一直持續下去，據悉，馬特去年聖誕節開著BMW外出時，撞上了另一輛老夫婦的轎車，導致75歲的老奶奶瑪莉（Mary Jane Regler）當場身亡，她的丈夫也在車禍中身負重傷，馬特因此需要接受調查，不過卻有消息傳出他不願意配合警方且態度十分傲慢；馬特在今年9月被指控危險駕駛致人死亡、中傷，該起案件將在下個月18日進行審判。