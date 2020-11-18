68歲的馬保國是「渾元形意太極拳掌門人」，其中的招式「閃電五連鞭」更是揚名於大陸傳統武術界，豈料今年5月馬保國和業餘拳手對戰，竟在30秒內就慘遭KO，甚至還被打到暈倒在地，讓他一戰成名，淪為網友們的笑柄。馬保國半年內都沒有對此發聲，卻在本月15日突然宣布要「退出武林」，沒想到才短短1天的時間，他竟轉行影視圈，大秀「閃電五連鞭」復出。

尷尬！太極掌門馬保國 30秒慘被業餘拳擊手KO(影片來源/YouTube/中時新聞網)

根據陸媒報導，68歲的馬保國在5月時和業餘拳手王慶民進行擂台戰，沒想到他卻在30秒的時間被三度KO，最後甚至直接暈倒在地，這一戰讓馬保國迅速成為一代網紅，他過去的影片、經歷都被挖出，被製作成各式各樣的惡搞影片，他曾說出口的話也成為網友愛用的流行語，像是「年輕人不講武德」、「耗子尾汁（好自為之）」等等。

馬保國在賽後半年的時間內很少露面，除了否認一些謠言外也很少對成為「梗圖主角」發聲，豈料他竟在本月15日發文宣布自己將要「回歸平靜生活，遠離武林是非圈子」，投下隱退震撼彈。

退出武林才1天 馬保國閃電復出宣布參演電影(影片來源/YouTube/格斗世界 Fight Club)

然而，距離公布隱退宣言才短短1天的時間，馬保國就被爆出參演電影《少年功夫王》，電影公司也出面證實這項消息，馬保國本人還拍攝影片宣傳，他透露曾接到許多演出邀約，唯獨接下了這一部，背後的原因就是因為這部電影在宣揚傳統武學，再加上自己相當愛國，隨後更秀出了獨門招式「閃電五連鞭」和「接化發」。

新聞曝光後，網友們也都覺得非常傻眼，忍不住出言吐槽，「馬老師：我隱退了。今天，我很快啪一下就回來了」、「這波操作我直呼內行，老師可以」、「只要我出來的夠快，說出的話就追不上我」、「耗子為汁吧，馬老師」、「不要覺得我的閃電五連鞭很快，我復出更快！」。