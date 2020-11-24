在網路上經常會掀起一些挑戰風潮，吸引許多網友模仿嘗試，前陣子國外就流行「丟牽繩挑戰」，看看遛狗遛到一半如果把牽繩丟掉後，狗狗們會有什麼樣的反應，國外一名女飼主也拍短片挑戰，沒想到她養的黃金獵犬在看見牽繩被丟掉後，竟直接坐在原地，不管主人走了多遠牠都不願再移動任何一步。

這名女飼主在自己的抖音帳號「@hannahjbarnett」上分享了這段搞笑的影片，當時她帶著自己養的黃金獵犬比利（Billie）到公園步道散步，途中她偷偷地放開了手中原本抓住的牽繩，裝作沒事一樣繼續往前走，不過比利很快就發現不對勁，看見牽繩被放開後牠立刻在原地坐下，一臉困惑地看向主人。

但主人也沒有這麼輕易妥協，仍往前走了好一段路，想看看比利是否會跟上，但牠卻好像忘記怎麼走路一樣，繼續呆坐在那裡，最後不管主人走了多遠，牠都依舊停留在原地，一動也不動，根本沒有想要追上主人的慾望，就像是一種沉默的抗議。

這種罷工式的反應讓主人超級哭笑不得，網友們也全都被逗樂了，紛紛留言：「天啊，我快要笑死了」、「這狗肯定在想：喔！所以我現在扮演的是錨！」、「金毛特別淡定，佛系等牽」、「如果是我的狗肯定會立刻跑走，然後永遠都不回來了」、「我也試過，家裡的狗直接傻了」。

不過各國民情不同，在台灣牽狗散步還是要抓緊牽繩，避免發生憾事或攻擊事件。