使用哪一種系統的手機，或是玩哪一款遊戲，真的與智商有關嗎？經營線上賭場的「Royal Panda」，日前對1千名電腦、手機用戶進行邏輯、語言等測驗，從數據中發現，電腦玩家的智商最高，而在手機測驗中發現，使用安卓的用戶智商比蘋果手機的用戶高出8.2。

But they're both smarter than people who play mobile games 😂 由 UNILAD 發佈於 2020年12月2日 星期三

「Royal Panda」日前發布線上調查，對1,001名玩家與各類3C產品使用者進行測試，主要測驗內容為「語言能力、數理能力、邏輯推理及視覺推理」共4項，而在測驗之前，還會對受試者進行身分標示，例如詢問平時用哪些平台，最近玩過哪些遊戲等，作為統計的樣本依據。

統計結果顯示，電腦玩家是排名中最聰明的，平均智商高達112.3，再者是PlayStation用戶，平均智商為110.7，而他們在邏輯推理和視覺推理方面，比電腦玩家表現更出色，而Nintendo Switch智商平均則是101.3，另外Xbox平均智商為103.8，其中手遊玩家的平均智商最低僅99.4。

除此之外，他們也對微軟、蘋果電腦及手機iPhone(iOS)、Android用戶進行測驗，發現Android用戶比使用iPhone的用戶更聰明，使用Android系統的平均智商為110.3，而iPhone用戶則是102.1，比安卓少了8.2。不僅如此，男女智商也有差異，發現女性玩家平均智商108.4比男性的102.3還高，在四類測驗中，女性受試者各項成績均名列前茅。