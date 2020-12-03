澳洲遠離其他大陸板塊，經過長時間的獨立演化，孕育出許多特殊的生物，甚至是出了名的大隻。澳洲新南威爾斯州一名女駕駛日前準備開車時，發現車門把手凹槽處有毛茸茸的異物，起初以為是毛毛蟲，彎腰一看秒被「龐然大物」嚇傻。

The incident left the woman so scarred she has not driven for a week 🕷️ 由 UNILAD 發佈於 2020年12月1日 星期二

根據《LADbible》報導，居住在阿米代爾(Armidale)的瓊斯（Christine Jones），日前將照片分享至臉書社團「Australian spider identification page」，指當時她正打算開車出門，期間發現車門的把手凹槽處，似乎被塞了一個不明物體，原本以為是毛毛蟲，當下並未感到害怕。

瓊斯隨後便彎下腰檢查，發現車門手把的縫隙裡，竟塞著一隻巨型的蜘蛛，而且全身都是毛，巨大的身形佔據了整個車門把手，車主瓊斯當場被嚇壞，甚至有1個禮拜不敢再開車，而照片曝光後，2千多名網友也驚呼連連。

不少人表示「最毛的驚喜啊」、「天啊！如果是我碰到，我可能會當場心臟病發」、「那再也不是你的車了，蜘蛛才是新主人，還不快把鑰匙交出來」、「這一隻應該是獵人蛛(huntsman)，牠在把手底下可能是為了躲太陽」。類似事件不只一起，雪梨一名駕駛開車時，發現有一隻巨型蜘蛛爬過車窗，嚇得她趕緊棄車逃走，甚至決定用走的回家。