全球化趨勢下，社會轉變為富裕與貧窮兩個極端，窮者越窮，富者越富。對此，就有網友不禁好奇，窮困階級的人在台灣該如何逆轉翻身？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「在台灣窮人要如何翻身？」為題，PO文指出，在不犯法、不靠彩券、不靠爸爸金援贊助的情況下，「台灣的窮人要如何翻身？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「進演藝圈」、「組織宗教，蓋廟，收香油錢，成立基金會」、「現在門檻最低的是當網紅」、「當直播主吧，能紅就翻身了」、「考甲船，當船長20萬起跳」、「學習寫文章和作圖，然後經營網路社群」。

其中多數網友更一面倒直言，翻身最佳途徑恐怕「教育」才是唯一正解，「好好唸書啊，跟幾十年前一樣，從沒變過」、「讀書，不想努力就下去」、「認真回，考上醫學系or牙醫系」、「讀工科碩進園區比較穩」、「考台清成電機研究所，到GG、MmNRP等公司上班」、「讀書，不能翻身至少能改善生活」。