在古代男尊女卑的觀念裡，男性能娶三妻四妾，皇帝可以擁有後宮，但女性可就沒有擁男寵的權利。南朝宋有一名公主，以淫亂放蕩聞名於世，儘管已經有丈夫了，但對於性方面仍不滿足，甚至要求皇帝弟弟賜給她30名男寵，不僅如此，她還與自己的弟弟有一腿。

綜合陸媒報導，劉楚玉為南朝宋的山陰公主，是孝武帝劉駿與皇后王憲嫄第一個孩子，外貌非常亮麗，甚至擁有「皇族第一美人」的稱號，在孝武帝挑選下，與司空何偃之子「何戢」成婚，就算兩人結了婚，但劉楚玉天生好男色，並未因此收斂，仍與弟弟的關係曖昧不清，甚至經常回宮同吃同睡。

弟弟前宋廢帝劉子業即位後，則封她為「會稽長公主」，劉楚玉就曾對唯有皇帝能擁後宮一事感到不滿，便向弟弟劉子業抱怨，說道「臣妾與陛下雖說男女有別，但也出自同一個父親。然而陛下六宮粉黛上萬人，臣妾卻只有駙馬一個，實在太不公平了」，而前廢帝聽聞也覺得有理，因此便賜給她30個面首，也就是所謂的男寵。

劉楚玉胃口越養越大，從小就覬覦她的夢中情人「姑父褚淵」，因此待弟弟即位後，便要求他以皇帝名義，下旨讓褚淵常駐在公主府，褚淵也不得不服從，搬進公主府居住，而劉楚玉為了成功誘惑姑丈，可說是無所不用其極，但經過10天的努力，褚淵仍不為所動，在《宋書·前廢帝本紀》裡也記載褚淵這10天痛苦的日子，最終劉楚玉勾引失敗，只能放人離開。

由於劉子業兇殘暴虐、悖行天理，而姊姊劉楚玉則是縱慾私藏男寵，惹得皇室也非常不悅，皇叔劉彧不堪凌辱，因此起兵反叛奪位，並暗中勾結劉子業身旁的壽寂之，將他弒於華林園中，當時他只有16歲左右，之後又假以皇太后路惠男的名義，賜死山劉楚玉，還有府上30名男寵。