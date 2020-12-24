大陸一名王姓人夫，某次餐聚聽到一名友人酒後開玩笑說：「你兒子、孫女都不像你」，王男聽後心裡起疑，某日趁喝了酒向妻子求證，不料妻子竟然坦承「30年前出軌」，一氣之下，拿起菜刀對妻子狂砍，致頭、頸分離慘死，但王男看到兒子的親子鑑定報告後，後悔莫及。

王男與劉姓妻子1988年生下1子，卻懷疑兒子是妻子與小王偷生的，不是自己的親生子，2人曾為了此事發生多次爭吵。王男殺死妻子後供述「我近兩年開始懷疑劉萍（妻子）出軌，因為她說過我們倆是孽緣；我去為孫女買零食，她也不讓孩子跟，怕我把孩子毒死，我心裡就覺得不對勁」。

據《瀟湘晨報》報導，2019 年中秋節，王男與朋友一起喝酒吃飯，其中一個朋友開玩笑說：「你兒子與小孫女長得不像你」， 因為這句話，加深他對妻子的懷疑，雖然兒子後來向母親求證，得到「別聽你爸爸胡說八道」的回答，但王男不信，一直將妻子可能出軌的事放在心上，2019 年9 月24 日喝了一瓶酒後，當晚再問妻子，兒子是否他親生的事。

王妻可能一時被氣壞，果真坦承曾在30年前出軌，還說DNA鑑定已經下來了「小王不是你兒子」。王男聽到妻子這麼說簡直崩潰「我都是為了孩子活著，孩子不是我親生的，我怎麼活下去。」

於是一氣之下，就拿起菜刀朝妻子猛砍，造成劉女頭頸分離，當場身亡，王男鑄下大錯的隔天遭警方逮捕，但讓王男懊悔的是，親子鑑定結果，兒子確實是他與妻子的親生子，天津市第一中級人民法院日前審理後，將他依犯故意殺人罪判處無期徒刑。

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(中時新聞網)