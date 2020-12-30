黃姓恐怖情人不滿女友提出分手，去年8月6日趁女友出門上班之際，持刀強行進入女友位於新北市淡水住處性侵，又傳訊恐嚇「後悔愛妳太深，我會在妳家門口喝藥離開」，還揚言要對女友家人不利，以LINE傳訊多則分屍案的新聞連結，後經法院裁定通常保護令，黃仍持續騷擾4個月，士林地檢署日前偵結，依妨害性自主等5罪提起公訴。

黃男與同居女友分手後，去年8月間趁女友欲外出上班，持牛排刀威脅進入屋內性侵得逞，致女友左手臂撕裂傷，女友擔心害怕避不見面，黃傳訊「我真的愛妳到瘋狂、好想找回以前的妳，我愛得很痛苦，本人將懸賞20萬找你目前住的地方。」

隔月，法院裁定通常保護令，令黃不得對女友實施精神上不法侵害，也不得騷擾女友，有效期限1年。黃見保護令後失控「保護令不能接近你，但沒有說不能接近妳家裏，對不對！」、「保護令，只會害了你」，並在深夜傳送「江子翠分屍案」、「五股箱屍案」、「提分手慘遭綑綁性侵」等Youtube的新聞連結給女友，導致女友心生畏懼。

黃變本加厲在11月4日竟違反保護令在北投找到女友，徒手抓女友頭髮、掐住頸部，法院以黃違反保護令判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，黃竟恐嚇「我要妳的人頭、就算死我也找妳。」

起訴書指出，黃犯攜帶兇器侵入住宅強制性交罪，後因不滿女友聲請保護令、拒絕聯絡，分別傳送80多則訊息恐嚇女友，多次違反保護令共5罪，犯意各別，建請法院分論併罰。

(中時 )