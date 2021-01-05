宜蘭陳姓男子與被害人同是遊民，去年初他喝酒後，遭對方持酒瓶毆打臉部成傷，陳男認被害人對其嘲笑，心生不滿，竟持刀殺死對方，台灣高等法院維持宜蘭地方法院認定，依殺人罪將陳男判刑12年。可上訴。

陳男在去年2月5日下午3點，他與友人一同飲酒，遭被害人持酒瓶毆打臉部成傷，送醫治療後，於當天晚上陳男返回案發地點附近，認被害人對其嘲笑，心生不滿，持水果刀猛力朝被害人頸部揮砍。

雖經被害人舉起左上臂抵禦，仍因陳男用力甚猛，水果刀刺穿被害人左上臂，刀柄斷裂與刀身分離，刀身卡在被害人左手肘，突出之刀刃自被害人右耳前向下刺入頸部，造成被害人大量出血，不支倒地，經附近住戶發現報警送醫急救後仍死亡。

宜蘭地院將陳男判刑12年，他提上訴稱有意願與被害人家屬和解、已知所悔悟，主張原判決量刑過重；高院認為，陳男犯後未能與被害人家屬達成和解，亦無法取得諒解，一審量刑並無過重，仍維持12年徒刑。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )