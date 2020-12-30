陳姓男子前年和女同事相約吸笑氣，女同事突癱軟趴，陳男對她施作CPR無效，最後女同事因笑氣副作用窒息不治，台北地檢署今依過失致死罪起訴陳男。

檢方調查，從事美髮工作的陳男，去年1月和女同事相約到他5樓住處吸笑氣，當陳男叫女同事幫忙灌氣時，女同事沒回應，陳男好奇進房查看，發現女同事已趴在氣球上，一動也不動。

陳男驚慌之餘，打電話跟友人求救，友人建議打119，但陳男擔心曝光，找乾媽幫忙，陳對女同事做CPR無效後，2人合力將女同事搬下樓，卻一時失手，害女同事落跌樓下，不得己之下向119求救。

但女同事送醫後，因吸入嘔吐物導致窒息不治，檢警相驗認定死者應就因為吸食笑氣中毒，因姿勢關係不慎吸入自己的嘔吐物窒息。

檢方認為，陳男早知吸笑氣可能讓人致生危險，就有義務隨時觀察注意，防止危險發生，事後又延誤送醫，依過失致死罪起訴陳。

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(中時 )