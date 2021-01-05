陳姓鋼琴直播主利用老公不在家，帶著直播認識的斗內金主回家翻雲覆雨，卻被老公裝的監視器全都錄，雙方鬧離婚時，直播主把家具電器全部搬光光，夫家控告直播主及幫搬家的娘家人加重竊盜，台北地檢署不起訴，夫家聲請再議又被高檢署駁回，不起訴確定。

這名陳姓直播主曾上過綜藝節目，在業內算小有名氣，由於陳女外貌姣好，她的工程師老公很不放心，在家中裝設監視器準備「抓猴」，沒想到2020年4月，陳女真的把直播認識的「金主」帶回家中嘿咻，而且家中到處都是「戰場」。

陳女老公側錄老婆與「小王」的香艷影片氣得提告通姦罪，雙方並鬧離婚。陳女竟趁老公上班時，找娘家人幫忙，把她的名牌包、服飾，家中的電器家具整個搬光光，看到家中空空如也的老公憤而一併提告加重竊盜。

北檢偵查後，認定通姦已經除罪化，所以即使影片中「事證確鑿」，還是不起訴處分；竊盜部分則認定陳女搬走的東西無法分辨，哪些是屬於夫家的，也不起訴處分。陳女老公向高檢署聲請再議被駁回，不起訴確定。

(中時 )