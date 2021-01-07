有3高及心房顫動病史，85歲陳姓女患者，4年前就醫診斷為主動脈瓣膜狹窄，每逢天氣變冷，即出現反覆喘、悶症狀，日前因偶發心房顫動合併心室搏動過速，合併胸悶、冒冷汗，呼吸困難送醫，X光片顯示急性肺水腫，經中榮心導管置換主動脈瓣膜獲得改善。

心臟內科鄭諭聰醫師指出，心臟有4個瓣膜，主動脈瓣膜位於左心室與主動脈之間，為左心室通往主動脈的閘門，具開啟跟關閉血液功能；「主動脈瓣膜狹窄」，指主動脈瓣膜這扇門的構造異常，門片無法完全打開，導致部分血液無法正常流通，進而影響全身血液循環。

鄭諭聰說，主動脈瓣膜狹窄，人體的血液的大門打不開，血液無法正常打出去，心臟需要更費力使血液通過狹窄的瓣膜開口，長時間下來會造成心臟衰竭、猝死等嚴重症狀。根據統計，如果患者從發生症狀後都未治療，約只有5年存活期。

「主動脈瓣膜狹窄」因年長而導致瓣膜鈣化，85歲以上長者約佔4％，傳統手術須鋸開胸骨，且手術時間長、風險高、術後復原時間長，建議採外科方式經導管微創主動脈瓣植入術(TAVI)，將主動脈瓣膜置換，較以往傳統的開胸手術安全，對於年紀較大長者較為適合。

(中時 )