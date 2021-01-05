職業真的不分貴賤嗎？對一名男網友來說，當女友得知他工作職稱後的激烈反應，讓他深覺職業真的有貴賤之分。這名男網友發文抱怨，他是一名技術員，年收入近100萬元，女友與他交往同居1年，已經論及婚嫁，沒想到女友某日看到他的員工證，發現他是「技術員」，不是「工程師」之後，勃然大怒，說自己被騙了，讓他無奈表示「真的不懂在氣什麼」。

原po在臉書社團發文說，最近與交往同居1年的女友論及婚事，不過對方無意間看到他的員工證，發現他是「技術員」而不是「工程師」竟氣得直呼被騙，讓他無奈的表示：「我從來沒說過自己不是技術員，也沒提到其他職稱，何況自己的年收入接近100萬元。」

原po說，他月收實領63K，年收入90多萬元「工程師有少成這樣嗎？」，很難想像女友會因為他的職稱在那邊吵「難道要像保險業一樣，叫你們主任出來，結果一堆員工出來，人人都是主任嗎？」。

許多網友看到此文紛紛回應「63K已經比很多工作好了」、「職稱只是好聽罷了」、「好險才一年，認清了就分了」、「頭銜很重要嗎」、「先問女友月薪多少啊」、「可能她比較喜歡霸道總裁」。

(中時新聞網)