男女朋友交往，一直到結婚，雙方父母也有一定的影響因素，一名女網友在臉書分享一段過去經歷，表示與前男友曾經不小心「中獎」，結果前男友媽媽向神明擲筊後，說肚子裡的小孩不是前男友的，要求女網友墮胎，但經驗DNA後證明，前男友確實是小孩父親，結果對方媽媽一句道歉也沒有。

女網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」分享過去，表示當年懷了前男友的小孩，對方媽媽直說不是自己兒子的，要求女網友拿掉，而前男友知道媽媽反應後，也沒替她說話，反而說那就等3個月後，做羊膜穿刺驗DNA，再拿掉小孩，讓女網友覺得這家人好殘忍。

後來得知流產手術後，也可以驗DNA，一驗果然是前男友小孩沒錯，「他們家的人，沒有跟我說任何一句道歉的話」，不僅強迫女網友墮胎，前男友媽媽還懷疑她偷錢，女網友嘆「我家境不錯，當時自己也有在打工，才看不上你家的錢」，但前男友仍逼迫她去跟媽媽道歉，「當然我怎麼可能去道歉，我沒做就是沒做」。

女網友最後透露，兩人最後還是分開，「幸好分手了，不然我沒法想像嫁到這樣的家庭會是如何」，且現在的老公、還有婆婆對自己超級好，更奉勸所有女人，不要委屈自己，結婚前一定要三思，別認為自己可以忍耐一輩子，真的不值得。

(中時新聞網)