一名19歲人妻透露，日前在家中客廳看電視，沒想到公公卻突然主動靠近，還貼在她耳邊低聲告白說「我好像愛上妳了」，讓她嚇得從椅子上跳起來，雖然對方事後強調是開玩笑，但她立刻急衝回房並將門反鎖。

原PO日前在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名PO文指出，當天她帶著一歲孩子在客廳看電視放鬆，沒想到52歲的公公卻突然坐在她旁邊，還靠得很近，並且貼在她耳朵旁小聲說道「我好像愛上妳了」。

原PO提到，當下她立刻抱著孩子跳起來，並且怒瞪著公公，結果對方馬上打圓場，笑著說「哎呀我開個玩笑而已，沒事兒！」後來雖然她立刻衝回房間並將門反鎖，但心裡仍然充滿恐懼，不斷祈禱「希望我老公可以趕快回來」。

貼文一出網友全都傻眼了，紛紛留言直呼「這種玩笑開不得！一點都沒有長輩格」、「妳公公這個不速鬼，電擊棒先準備好」；也有不少人出言提醒「絕對不是開玩笑，搬出去」、「這種即使是玩笑，也是說不得，所以公公不是鬼扯，妳不能隱忍，要快應變，最好搬出去」、「絕對不能落單，一定會有第二次。建議急速搬回娘家，等老公來找你，全盤說出」、「跟老公還有娘家說，先搬回娘家，最後也要告知婆婆，保護好自己小孩」。