氣溫持續下滑，許多人手邊保養品的保溼力已經明顯不足，讓肌膚開始出現乾燥、脫皮等情形，甚至可以在臉上看到明顯的表情乾紋，這時一定要搬出最滋潤的保養品來抵禦寒冬乾燥，無論是臉部或身體的肌膚在沐浴後都要加強保溼，讓肌膚在急凍天氣依然維持水嫩Q彈！

▍1.蘭芝 超能亮睡美人晚安面膜

韓系品牌蘭芝推出的「睡美人香氛水凝膜」是許多懶人的夜間保養首選，不需沖洗、可敷過夜，推出時引起一陣睡眠保養風潮，至今歷經多次升級上市，全新推出第7代全新升級「超能亮睡美人晚安面膜」，針對肌膚表面微生態菌叢失衡所引發的乾荒、暗沈、粗糙、敏弱、油水失衡等各種肌膚問題，嶄新研發益膚平衡微生態科技，能在夜間調理肌膚微生態，重啟肌膚健康穩定，調整保濕與油脂分泌，有效解決肌膚NG問題，展現透亮好膚質。

蘭芝的明星商品「睡美人晚安面膜」成分全面升級。（邱映慈攝）

「超能亮睡美人晚安面膜」質地清爽不黏膩，卻能提供足夠的保溼度。（邱映慈攝）

「超能亮睡美人晚安面膜」在睡前塗抹，不需沖洗，睡醒後明顯感受到肌膚保溼度提昇。（邱映慈攝）

▍2.克蘭詩 快樂鼠尾草舒敏系列

克蘭詩推出集65年植物研究與創新科技研發於一體的全新「快樂鼠尾草舒敏系列」，經臨床驗證、針對敏感肌所設計，全系列包含能夠提供日夜保濕防護的快樂鼠尾草舒敏保濕乳、有加強調理與修復功效的快樂鼠尾草舒敏調理油、以及能立即校正泛紅、鎮靜熱癢的救急好幫手快樂鼠尾草舒緩凝膠三支產品。

克蘭詩全新「快樂鼠尾草舒敏系列」。（邱映慈攝）

本系列新品針對敏感成因之一的肌膚「感知接收器」加以提供防護修復，以「快樂鼠尾草(clary sage)」為核心舒敏配方，為肌膚提供神盾級防護，並回歸敏感肌最基本的需求「保濕、修復、穩定」，以最簡單、最高比例天然植萃配方，緩解肌膚不適、回歸平衡。

快樂鼠尾草舒敏保濕乳少於16種成分，以96%天然配方構成的舒敏保濕乳液，是針對敏感肌設計，日夜皆能使用的全臉乳液。（邱映慈攝）

快樂鼠尾草舒敏調理油含98%天然配方的舒敏調理油，以滲透性極佳的植物精萃油達到加強調理，徹底修復敏感肌膚。（邱映慈攝）

▍3.SABON 保濕光萃油、身體保濕潤膚霜

SABON推出全新「保濕光萃油」與「身體保濕潤膚霜」，「光萃油、乳霜」的搭配可以讓肌膚得到最極致的滋潤，亦可以單獨使用，每個人都可以依喜好訂製自己的身體保養步驟，享受屬於自己的療癒時光。

SABON推出全新「保濕光萃油」與「身體保濕潤膚霜」。（邱映慈攝）

「保濕光萃油」四季皆適宜任何肌膚，超乎想像輕盈的質地，讓肌膚快速吸收，呈現美麗的光澤與明亮效果，是連頭髮也可以使用的萬用輕質油。光萃油不僅能單獨使用，亦可以作為完美的保養打底，充分滋潤肌膚達成平衡的角質間脂質，再輕輕抹上乳液或乳霜鎖住水份，給予肌膚慎重的保養儀式。

保濕光萃油能單獨使用，亦可以作為完美的保養打底，充分滋潤肌膚達成平衡的角質間脂質。（邱映慈攝）

「身體保濕潤膚霜」擁有極度潤澤卻同時令人感受到輕盈的頂級乳霜質地，碰觸膚溫即化，有效滲透，不可思議的延展性，只要輕輕一抹即能潤澤全身肌膚。絕佳比例的乳油木果油能夠高度保護並集中修護乾燥肌膚。身體保濕潤膚霜適合所有膚質，且特別適合乾燥肌膚及喜歡潤澤感的人，富含乳油木果油、復活草萃取和芥花油，提供肌膚深層潤澤效果，讓保濕、滋養、修護一次到位。

身體保濕潤膚霜適合所有膚質，且特別適合乾燥肌膚及喜歡潤澤感的人。（邱映慈攝）

身體保濕潤膚霜質地為輕盈的頂級乳霜，碰觸膚溫即化。（邱映慈攝）

▍4.DIOR迪奧 逆時能量特潤霜

DIOR迪奧先前推出的「逆時能量精華」口碑持續熱燒，成功締造2020年迪奧銷售No.1精華的佳績，2021年將全新推出「逆時能量特潤霜」，以經典肌源活化科技TM搭配全新牡丹花油萃取與潤澤修護油，一抹幻化奢華精華油觸感，可厚敷按摩，全面滋養冬日乾燥肌，搭配「逆時能量精華」使用，功效加乘更有感。

迪奧全新推出「逆時能量特潤霜」，可全臉厚敷按摩，提供肌膚長效舒適潤澤，綻放充滿能量的彈潤光采。搭配「逆時能量精華」使用，功效加乘更有感。（邱映慈攝）

▍5.自然美瑞昇 經典植物按摩油

蘊含天然複方多種天然美肌油，包括Ecocert天然認證「金盞花油」、「澳洲堅果油」、「芝麻籽油」、「小麥胚芽油」，安撫舒緩問題肌，具有高度防護力，修復乾燥肌膚，優異的保濕潤澤讓肌膚滋養回春，使用後肌膚光滑有彈性，建議用50元大小的植物油在手上，再滴入幾滴精油搓熱後使用，全身按摩放鬆，也可以特別加強肩頸部位。

東森自然美瑞昇推出經典植物按摩油，可搭配精油使用，在滋潤身體肌膚的同時療癒身心。（邱映慈攝）

▍6.innisfree 濟州紅茶極效修護系列

innisfree綠茶系列研究團隊夜以繼日精研10年，透過12小時天然淬鍊，萃取自發酵度80%的濟州紅茶，全新推出innisfree濟州紅茶極效修護系列，經由嚴密臨床實驗證實，有效於修護受損肌膚、提升肌膚的自我防禦力。專為疲憊與熬夜肌膚打造的「紅茶精華」，能緩解肌膚日積月累的疲勞，重啟光亮彈嫩，找回原有的彈潤活力，打造充滿活力的膚況！

innisfree濟州紅茶極效修護系列。（邱映慈攝）