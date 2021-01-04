ETUDE推出最有新鮮感的「HAPPY 牛 YEAR系列」新鮮直送到你的臉龐，以牛奶的概念出發，綿密的牛奶色，讓妝容呈現自然又鮮明的妝感；鬆軟的粉質細緻貼膚，展現輕薄的迷霧感；包裝也以牛奶盒設計，可以用來收納，並成為桌上最精巧的裝置，以最牛的方式展開2021年！

本次「HAPPY 牛 YEAR系列」推出8個品項，主要是3款玩轉色彩九色眼彩盤與相呼應的牛奶腮紅餅，以及妝前強化保濕的純晶極水潤保濕乳霜與牛奶肌潤色飾底乳，幫助肌膚打底成為牛奶肌後呈現的妝效更加分！

玩轉色彩九色眼彩盤「#莓好的日子」以溫柔的米粉色，咖啡色與粉色亮片為主，打造草莓牛奶般的可愛妝感；「#跟你蕉心」以咖啡色系與黃色、金黃色亮片為主，打造香蕉牛奶般的甜蜜妝感；「#網莓指定」以優雅的粉紅色、淡紫色與冷色調白色珠光為主，呈現冷淡風的藍莓牛奶妝感。三款包裝皆為牛奶盒設計，令人好想一次全收！

「HAPPY 牛 YEAR系列」玩轉色彩九色眼彩盤。（圖／品牌提供）

牛奶腮紅餅也推出草莓牛奶腮紅餅、香蕉牛奶腮紅餅、藍莓牛奶腮紅餅共三款，質地滑順，輕刷上臉無邊界，無論是單獨使用打造自然氣色感，或當做腮紅打底色都非常適合。

HAPPY 牛 YEAR!牛奶腮紅餅。（圖／品牌提供）

「HAPPY 牛 YEAR!牛奶肌潤色飾底乳」是超可愛的奶瓶設計，濕潤質地好推開，立即為肌膚補充水分，呈現絲滑膚觸增加妝容服貼度。乾淨的乳白色質地，迅速校正暗沉、紅點、蠟黃等肌膚問題，使用後提亮膚色，呈現母胎美肌的好膚況，也可使用於手肘、膝蓋等部位改善暗沉。迷你瓶包裝，可隨身攜帶時時補充，防曬的同時還能維持好氣色。

HAPPY 牛 YEAR!牛奶肌潤色飾底乳、純晶極水潤保濕乳霜。（圖／品牌提供）

純晶極水潤保濕乳霜也推出「HAPPY 牛 YEAR」限定加大瓶包裝，添加守護肌膚複合物TM (PanthensosideTM )、能舒緩受到內外壓力肌膚的泛醇(B5)、及呵護問題肌膚的積雪草萃取物成分，內含92.2%水分和保濕成分，為肌膚灌注保濕成分，使肌膚維持滿滿的水分狀態！低刺激、弱酸性Ph5.5具有與肌膚酸鹼度相近的弱酸性pH值，讓肌膚變得更健康！

ETUDE推出新年活動，與台灣知名的懶萌IP無所事事小海豹聯名合作，推出獨家限量帆布包，實體門市購買HAPPY 牛 YEAR!系列任一商品，並消費滿1500元即贈帆布包，網路購買滿額1200元即贈帆布包。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ ETUDE HAPPY 牛 YEAR系列玩轉色彩九色眼彩盤*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/1/14

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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