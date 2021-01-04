台北居大不易，雙北地區不止食衣住行貴人一截，高房價也讓不少北漂民眾卻步，就連下雨的頻率也居高不下，就有一名南部人透露，打算北上租屋，好奇哪個行政區水氣少又不易下雨？貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒直指「三重」和「蘆洲」天氣乾燥，是租屋首選。

原PO今（4日）在PTT「八卦板」以「雙北哪一區最不會下雨」為題，PO文指出一名南部友人打算在雙北租屋，唯獨討厭陰雨綿綿的天氣，打算承租在水氣少的行政區，於是上網請益「有哪一區推薦的嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「北台灣冬季能不潮溼嗎？花錢就不潮濕了，這不需要討論，台北本身就是個盆地，誰告訴你不潮都是假的，程度上的差異而已」、「真的沒有，一年四季，每一季都會有某一區超會下雨」、「以淡水河、大漢溪、新店溪為分線，冬天下東邊，春天下西邊，夏秋的午後雷陣雨兩邊都下」。

不過也有網友指出「三重、新莊、八里，這三區的雨應該是最少的」、「蘆洲、關渡那一帶真的很乾燥，這裡剛好是台北盆地中心點，離山最遠」、「泰山雨真的很少，林口台地完全擋住水氣，淡水河吹進來的都往台北東區吹」。

事實上，先前就有網友一面倒推薦「三重」和「蘆洲」，「蘆洲，每次古亭站下雨，我回到蘆洲都沒下雨，溫度也有差一點點」、「三重、蘆洲很可以」、「蘆洲，三重重陽家樂福一帶，這邊真的乾燥很多，每天從新店到這都很羨慕」。