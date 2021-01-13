象牙在古代極為罕見，若在遺址中挖出千根象牙，肯定非常不尋常。大陸考古學家曾在四川金沙村進行挖掘，出土大量金器、銅器、玉器等，甚至還有千根的象牙，但開挖到一半，便驚覺象牙出現異狀，嚇得考古團隊趕緊將土埋回去。

金沙遺址是距今3千年前的文明古國，歷史價值極為重要，還被評選為「2001年十大考古發現」。(影片來源/youtube/CCTV科教)

綜合陸媒報導，一群建築工人於2001年的2月8日，在四川金沙村的工地進行施工時，期間挖出白骨與少量銅器，這才讓他們意識到，這裡可能是古墓，趕緊通報相關單位，考古學家進行挖掘後，陸續出土千件珍貴古文物，有金器、銅器、玉器、石器及漆器等，而出土文物的風格與四川的三星堆遺址極為類似。

經考古學家考證後，此現名為金沙遺址，是西元前12世紀至西元前7世紀(距今約3200年至2600年)的長江上游古代文明中心「古蜀王國的都邑」，遺址中還發現大型建築基址、祭祀區、一般居住區、大型墓地等，主體文化遺存時代為商代晚期至西周時期，也是先秦時期最重要遺址之一。

有趣的是，在出土的文物中，還有眾多野豬獠牙、鹿角等，及近千根且未經加工的象牙，而且放置方式極為規律，其中最大的甚至長達185公分，由於象牙在地底下埋藏3千年，質地已被土壤中微生物改變，埋在土裡封閉空間不易被氧化，不過一旦被開挖出來後，象牙見光與空氣接觸，便會造成裂開及風化的現象，象牙會因氧化而腐爛。

當時保護文物的技術又不夠純熟，考古學家發現象牙出現變化後，趕緊停止挖掘工作，為了保護象牙，已採取回填的措施，將出土的象牙埋回去，當地政府為了更妥善保護這座遺址，在金沙遺址的原址上修建博物館，展示遺址內的古文物，佔地面積達30萬平方公尺。