許多地區都會在路邊設置腳踏車供民眾使用，既方便又環保。大陸一名男子日前租借一輛腳車代步，途中起身時沒注意到坐墊脫落，用力一坐竟遭鐵架整個插進他的肛門中，痛得立刻癱倒在地，消防隊趕到現場後將鐵架剪斷，才緊急將男子送醫治療。

該名男子的傷勢讓網友看了全都頭皮發麻。(影片來源/YouTube/烏鴉三羽 ·時事評論/如遭刪除請見諒)

根據《新浪新聞》報導，廣東廣州一名男子於26日晚間在當地公車站附近租借了一輛腳踏車，途中疑似因為碰撞導致坐墊掉落，但男子完全沒有察覺，準備要繼續騎車時猛一坐，車子的鐵架就這樣狠狠插進他的肛門中。

該名男子因為劇痛倒在路邊哀號，有好心路人見狀協助報警，廣州市消防救援分隊也立刻調派12名人手前往現場救援，最後消防人員將男子和單車固定，再用液壓剪將卡住的腳踏車鐵架剪斷，才得以將男子送醫治療。

雖然救援時間僅短短3分鐘，傷者的傷勢卻讓網友看了全都頭皮發麻，不少人紛紛留言表示，「簡直十大酷刑」、「這是一條有痛感的微博」、「最擔心的事情發生了」、「4D新聞，看著都覺出疼了」、「看完後我整個屁股都不好了」、「無端被爆菊…..」。對此有不少網友都好奇是哪個品牌的腳踏車，認為品質太惡劣，但也有其他人覺得應該是被沒公德心的人破壞了，才會造成這場悲劇。