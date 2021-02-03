深情娶亡妻，卻引起丈母娘不滿，一名徐姓男子，妻子因為罹患乳腺癌過世，妻子頭七那天，徐男在殯儀館舉辦婚禮，過程既深情又感人，當時在網路上引起不少關注，也吸引許多媒體報導，不過丈母娘認為影片到處流傳，女兒無法安息，近日對徐男發出律師函，要求女婿下架影片。

來自大陸的徐男，2013年8月13日與妻子登記結婚，2019年因為乳腺癌逝世，當時徐男在殯儀館舉辦一場特別婚禮，事後也將影片上傳網路，掀起話題。不過丈母娘並沒有因此感動，丈母娘表示，徐男與女兒透過網路認識，交往幾年來不斷分分合合，且徐男沉迷網路，對這段感情並不看好。

後來見女兒深愛徐男，也正逢適婚年齡，才答應兩人婚事，由於徐男經濟條件不好，登記後一直沒有舉辦婚禮，丈母娘感嘆，女兒2014年檢查出罹患乳腺癌，經過4年治療，卻又再次復發，從女兒結婚後再見到她，已經是病危狀態了。女兒舉辦葬禮那天，丈母娘到現場才發現徐男找來媒體，說是要舉辦特殊的「殯儀館婚禮」。

最讓丈母娘無法接受的是，婚禮結束過了1年3個月，女兒的骨灰至今還沒下葬，且婚禮的影片在網路上仍看的到，因此對徐男發出律師函，對此，當地律師表示，如果殯儀館婚禮的相關影片，讓母親覺得隱私曝光，導致不必要的打擾，構成侵犯安寧權，對方母親有權維護自己的權利。

針對丈母娘指控，徐男堅持不會下架影片，認為並沒有違法，且這樣做一來是為了紀念亡妻，還有鼓勵更多癌症病人。

(中時新聞網)