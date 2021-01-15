42歲大陸男星李晨2015年認愛范冰冰，2年後傳出求婚成功，卻因女方陷入陰陽合約風波，2019年6月范冰冰和李晨結束4年戀情。港媒報導，李晨最近轉戰當夜店王子，上月底在三亞為新店舉行開幕儀式，請來不少名人好友，香港天王、坐擁81億台幣身家的林峯也帶著網紅老婆出席，傳聞他們那桌一晚帳單就高達100多萬人民幣，相當於台幣432萬。

李晨早年參加《奔跑吧兄弟》走紅，並因演出《武媚娘傳奇》跟范冰冰假戲真做交往，兩人一度論及婚嫁，甚至傳言李晨已在國外古堡訂好婚禮場地，未料崔永元爆料陰陽合約，將范冰冰拖下水，最後繳了40多億罰金才作結，范冰冰、李晨隔年宣告分手，范冰冰最近受訪仍護舊愛，強調：「唯一能做的就是讓他遠離我。」

李晨夜店開幕當晚請來林峯夫妻跟辣妹助陣。（圖／取自《on.cc東網》）

范冰冰、李晨後來常傳出復合，但都被當事人否認，去年新冠肺炎疫情席捲全球，演藝圈也受影響，許多片場拍戲都緊急喊停。而《東網》報導，最近李晨另開新財路，在三亞砸錢開夜店，內部裝潢富麗堂皇，成為當地規模最大的夜店，上月底試營運更請來許多辣妹助陣。

李晨、范冰冰2年前分手。（圖／中時資料照片）

報導指出，當晚林峯和太太一身便服到場，隨著音樂手舞足蹈，傳聞他為了替李晨捧場，一晚就燒掉百萬，還有網友虧：「單桌100萬，林峯的酒是什麼味道？」而夜店的官方社群網站也有上傳當晚熱鬧影片，可見老闆李晨大聲喊：「今天到場的每一桌，我們都送你們一瓶香檳，好不好？」最後送了200多瓶香檳，而該店的基本消費也不便宜，據知每人低消就要8000元人民幣，約34000元台幣。

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(中時新聞網)