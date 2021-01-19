林俊傑18日舉辦尾牙宴與百位員工同歡。（翻攝林俊傑IG）

林俊傑18日舉辦尾牙宴邀懷秋同歡。（JFJ Productions提供）

林俊傑18日舉辦尾牙宴與百位員工同歡。（翻攝林俊傑IG）

林俊傑18日舉辦尾牙宴與百位員工同歡。（翻攝林俊傑IG）

林俊傑（JJ）創立14年的音樂工作室JFJ Productions，18日舉辦「那卡西之夜」尾牙宴席開10桌，除了好友懷秋一同參與，JJ更邀請李炳輝商演，不僅陪同李炳輝用餐閒聊，JJ還跟著高唱〈流浪到淡水〉，在疫情嚴峻的寒冬中為前輩送暖。不僅如此，JJ事前準備上百包的紅包發送，務求每位員工人人有獎，百名員工樂不可支，過程中大伙兒還獻唱周杰倫的歌曲〈說好不哭〉，祝福周董生日快樂。

JJ於開席後在IG限動上傳影片同步分享，見到員工們十八般舞藝盡出，有人炫技花式調酒、有人模仿國外男團跳唱，JJ幽默笑喊：「我只能說一個比一個心機重，這是什麼鬼。」還有人用黑色垃圾袋打造披風、臉上套著黑色網襪，模仿JJ「聖所」演唱會開場舞者的造型，而最經典的JJ倒吊揭幕，大伙兒做了一個JJ的人形紙板代替，笑得JJ欲罷不能，也懷念受疫情影響而停擺的巡演。

尾牙表演後段，一組身穿皮衣、戴著墨鏡打扮超帥的員工，原訂歌單要唱JJ的歌，沒想到一開口竟是周董的〈說好不哭〉，逗樂所有人。JJ接下來將準備23日以線上演出方式，參與在澳門舉辦的騰訊娛樂音樂盛典，結束後準備飛回新加坡與家人團聚過年；今年騰訊娛樂音樂盛典不但邀請任賢齊、蔡徐坤、薛之謙及陳立農等人親赴現場演出，五月天、周杰倫、林俊傑及田馥甄也將以異地連線方式參予盛會，陣容堅強。

(中時 )