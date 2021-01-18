台南市110年度總預算1006億餘元，市議會上個月底加開臨時會完成一讀，共刪減2066多萬元後，18日再開臨時會火速完成二三讀程序，議長郭信良還強調，台南是6都總預算刪減數最少的一個城市；市長黃偉哲也表達感謝。上周六剛到任的市警局長方仰寧首度到會備詢，多位議員原擬釋出善意提案被凍結的「局長特別費」47萬餘元，但因部分議員有異議，加上提案議員也主動撤案，最後仍維持原議。

本屆議會第7次臨時會上午至27日召開，針對去年底完成一讀的總預算案繼續進行二、三讀會外，22、25日也分別安排「本市針對含萊克多巴胺進口豬之因應措施」及「協助弱勢團體過好年之各項社會福利措施」等2項專案報告，以解社會疑慮。上午黃偉哲親率市府各局處首長列席備詢，最後在沒有太多爭議的情況下，迅速完成二、三讀。

剛到任3天的台南市政府警察局長方仰寧首度到會備詢。（洪榮志攝）

台南市議員林燕祝建議解凍警察局長特別費。（洪榮志攝）

議會指出，台南市110年度總預算，原列歲入預算961億5008萬餘元，歲出預算1006億4645萬餘元，差短44億9637萬元；經審查後，共有經發局、新聞處、消防局、環保局、觀旅局、教育局、文化局、財稅局及政風處等9個局處，歲出部分合計刪減2066萬7000元，刪減後的歲出部分為1006億2579萬元，短差則由市府自行調整。

其中，預算刪減較大的部分，包括：環保局焚化底渣委外再利用處理計畫刪減500萬元、經發局補助工策會經費刪減452萬元、經發局能源管理一般事務費490餘萬元、台南市地方教育發展基金辦理數位學生證經費刪減270元、文化局統刪200萬元。

至於先前聯席審查時，因馬國女大生命案，導致市警局長特別費47萬6400元，被提附帶條件凍結至今年6月30日以前，「依督察、刑事、勤指中心三方面，所受理案件紀錄、刑案紀錄等來勾稽，確保無匿報及遲報等情事，始得動支」一事，邱莉莉、林燕祝、王家貞、李宗翰等多位議員均建議「解凍」，但因穎艾達利、林易瑩等議員有異議，最後在提案人蔡育輝主動撤案下，維持原議。

郭信良強調，全台還有多個縣市尚未通過總預算，此次南市議會議員很認真、也很拚，通過的總預算也是6都刪減數最少的城市，期盼市府能善加利用，做好基層建設，並照顧好市民的福祉。

(中時 )