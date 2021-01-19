婚禮不發喜帖，朋友使出大絕招討紅包，讓網友全都看傻。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

討紅包無極限！一名網友分享，老婆與朋友鬧翻、不再聯絡，但當時就知道對方將在今年補辦婚宴，由於當初結婚時曾收到這位朋友6000元的紅包，因此也告知對方無論如何都會托人送禮金到，未料，1月15日時沒收到喜帖，卻收到銀行帳戶照片討紅包，讓人看了超生氣，引發網友熱議，真的大開眼界，有缺到這樣主動討？

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，去年11月老婆與認識多年的朋友鬧翻，雙方因個性摩擦、決定不再連絡，但那時就知道對方會在2021年2月28日補辦婚宴，老婆也表示收到邀請函就會去，如果沒有辦法前往，也會托人將禮金送到，畢竟當初他們結婚時，這位朋友也包了6000元的紅包。

男網友指出，結果1月15日沒有收到喜帖，卻在Line收到帳戶的資訊要來討紅包，從共同朋友那得知，對方是故意這樣做的。而老婆憤怒回完就立刻封鎖，對方也將照片收回，此事無後續。誇張討紅包的行徑，也讓原PO忍不住大嘆「真沒想過會遇到這種事！」想請教網友們，若遇到此狀況會怎麼處理？

從對話截圖中可見，朋友先傳了帳戶的照片，原PO的老婆收到之後，立刻怒嗆：「傳兩張照片意思是？請問婚禮到了嗎？我有說我不會包紅包給你？」並表示，之前就說會托人送到，基本的禮數不會不知道，是有缺到要這樣主動來討？真的大開眼界，沒想到討紅包事件也會發生在我身上，請不要再煩我了，拜託！

超扯行為引發網友討論，「到底有多缺？傳帳戶真的超母湯」、「如果是我不會包，真要包就1200意思」、「要是我，不會再包去」、「都不往來了，還包給他幹嘛？直接封鎖他就不要連絡了阿，對方態度真差」、「又沒收到請帖，沒去沒包好像也蠻正常的」、「拿人手短吃人嘴軟，6千包回去老死不相往來就好。」

不少網友則說：「扣掉餐費跟餅錢，看看剩多少就轉多少給她吧！兩不相欠，不用再往來了」，反正也沒出席用餐，根本就不用包到6000元，另也有人開玩笑說，「對方傳賴給帳戶，你們也把禮金拍照傳回去」、「狠一點就包奇數給他」。

(中時新聞網)