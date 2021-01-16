娛樂8點半》演藝圈競爭激烈，比美、比人氣、比才華，能在圈內結交到知心朋友相當不容易，更別說是同為選美出身的藝人，女星蔡少芬和陳法蓉同為港姐出身，雙姝沒有勾心鬥角，反而保持緊密的20年姊妹情誼，但陳法蓉過去卻藏有一個心結，原來是蔡少芬在自己2007年的婚禮上，暴怒大吼陳法蓉，而讓陳法蓉耿耿於懷。

港星蔡少芬和陳法蓉同為港姐出身，54歲陳法蓉是1989年度港姐冠軍、47歲蔡少芬是1991年港姐季軍，雙姝都以選美打開知名度，並相繼轉戰戲劇，而勾起兩人緣分的就是合作電視劇，蔡少芬和陳法蓉曾合作《靈鏡傳奇》、《神鬼八陣圖》、《水月洞天》等戲，雙姝一見如故成為無話不談的好姊妹，也互相陪伴彼此的事業高低與感情。

蔡少芬在2008年正當紅時，嫁給大陸武打指導張晉，由於兩人名氣差異大，媒體就對他們的婚姻冷嘲熱諷，蔡少芬還被酸下嫁、女強男弱、嫁窮小子等，蔡少芬深知自己的婚姻不被看好，壓力爆棚的她，不希望婚禮被媒體打擾，而這時身為伴娘的陳法蓉開車載一群好友到婚禮現場，沒想到引來大批記者，讓蔡少芬忍不住大發雷霆，對陳法蓉大吼「沒把他耍掉嗎」、「甩不掉嗎」，還責怪陳法蓉。

陳法蓉吐10多年心結。（圖／取材自微博）

蔡少芬表示，她當年結婚被酸、壓力很大，一時之間才會無法控制情緒。（圖／取材自微博）

陳法蓉知道那天是好姐妹大喜之日，她顧大局、不願和蔡少芬對罵，只好忍下來，但這件事卻也藏在陳法蓉心中10多年，直到兩人在陸綜上提到此事，陳法蓉哽咽落淚說，那是蔡少芬「第一次對我大聲講話」，陳法蓉重提此事，仍讓她委屈哭了；而蔡少芬也難過表示，她當年結婚被酸、壓力很大，所以一時之間才會無法控制情緒，對陳法蓉發脾氣，隨著蔡少芬向陳法蓉道歉後，雙姝才把誤會解開。

蔡少芬、陳法蓉、朱茵、洪欣四朵花相識20多年、情同姊妹，他們還組女團「港普F4」。（圖／取材自凱藝國際微博）

蔡少芬、陳法蓉的友情也向外擴展，雙姝也因拍戲和朱茵、洪欣結緣，四朵花相識20多年、情同姊妹，最讓外界深刻的是，她們的港式普通話鬧出不少笑話，還因此組女團「港普F4」，蔡少芬是四人中最活躍、古靈精怪的一位，只要有她就會場面變得超活潑、鬧哄哄。

而當彼此需要扶持時，對方也都會挺身而出，就像蔡少芬當年結婚雖然被媒體唱衰，但洪欣、陳法蓉仍跳出來當伴娘，朱茵拍戲懼高時，同場的陳法蓉則在旁握緊朱茵的手、鼓勵她。

她們姊妹之間，有種不用說話、語言就能溝通的默契，她們知道彼此的個性和脾氣，也因此總是能暢所欲言，雖然她們私下互稱「死八婆」，但四人互相挖苦、開玩笑，但都不會放在心上，20多年情誼讓人稱羨。

(中時新聞網)