五月天近期忙於全台巡演。（資料照）

阿妹日前在台東開唱盛況空前。（資料照）

JJ預計今年舉辦演唱會。（資料照）

歲末年終各大公司企業除了比拼獎金，尾牙歌手陣容也是外界焦點，不過大咖歌手邀約不易，已好幾年不唱尾牙春酒的周杰倫、五月天、蔡依林（Jolin）、林俊傑、楊丞琳等人，今年同樣沒有接下任何演出；據了解，Jolin近期除了忙於籌備新歌，另一方面還在看小巨蛋檔期，「Ugly Beauty演唱會」有望農曆年後宣布加場好消息。

蔡依林廣受歌迷愛戴，是各大活動代言邀約主要人選之一，今年雖受疫情影響也有5家廠商邀唱尾牙，已好幾年沒接尾牙春酒的她，今年一如既往全部推掉，專心籌備新單曲及演唱會；她的經紀人王永良18日表示：「台北加場希望在上半年，不過要看疫情狀況及場地檔期才能比較確認。」只要有合適的時間，Jolin隨時準備好開唱，加上之前高雄場的經驗，海外舞者來台隔離等問題都可以克服。

五月天去年底在桃園啟動「好好好想見到你」演唱會叫好叫座，考量防疫第一，除了有3場演出延期，現場也升級防疫措施，6場演唱會圓滿落幕。接下來，五月天將於2月17日移師台中、3月20日到台南開唱。雖然獲選1111人力銀行票選上班族尾牙最愛藝人、也一直有邀約上門，五月天所屬相信音樂回應：「我們今年沒有接尾牙。」

日前剛在台東舉辦免費演唱會、吸引逾7萬歌迷到場狂歡的張惠妹（阿妹），更是各大商演活動邀約首選，她除了去年難得為鴻海獻聲，每到年底各方邀約總是推了又推。阿妹的經紀人陳鎮川直言，今年的疫情影響整個市場，很多公司行號洽談演出後，沒過多久又通知取消舉辦，最後雖有4場尾牙確定邀請，但照慣例都被阿妹拒絕了。

林俊傑（JJ）今年為了專心籌備即將舉辦的演唱會，也推掉海內外不少尾牙春酒邀約，至於演唱會何時起跑？JJ的經紀人徐佩雲表示：「我們還在評估形式，會是沒有做過的形式，現在還沒辦法透露詳情。」據悉，近年熱衷線上演出的JJ，因應疫情且考量各地歌迷需求，將首辦收費形式的線上演唱會，為3月迎接40歲的他，創下新的音樂里程碑。

其實很多大牌歌手總是低調婉拒尾牙、春酒邀約，主要考量活動屬性並非專業演唱會，對於舞台燈光音響等設備條件要求甚高的歌手難免有所顧慮，但也清楚要求太多太強人所難，尾牙春酒本該是公司同仁歡樂的時間，因此大咖們多會慎選演出或乾脆不接。

(中時 )