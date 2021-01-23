已遷戶口到屏東恆春的小嫻23日特地北上為老闆松田丸子的「25週年POSA演唱會」擔任特別嘉賓，一同唱跳蔡依林的〈甜秘密〉，還戴上口罩玩起防疫版「女女吻」，去年8月認愛的男友金剛也愛相隨，在後台休息室等待小嫻登台演出。

松田丸子相當支持尊重旗下藝人的選擇，那會不會擔心小嫻閃婚？松田丸子也相當贊成：「閃婚非常好啊，她開心就好」，不過小嫻自己則認為還要考慮很多，「不能再像小女生一直夢想穿白紗」，小嫻也說金剛很體貼，「他滿知道我的狀態，目前這樣很好」。

松田丸子25週年POSA演唱會台北安可場，出席松田丸子、小嫻(黃瑜嫻)。（盧禕祺攝）

農曆年小兩口會各自回老家過，小嫻透露爸媽都還沒見過金剛，就算新聞報了那麼大，也都沒多過問，不忘爆料練國術的爸爸很愛對她的另一半下馬威，會在對方面前劈腿、打拳，「可能想讓對方知道我女兒不好欺負，但我覺得蠻幼稚的」，更笑說擔心男友會因為這樣被嚇跑，之後再找個好的時機點帶回去。

雖然目前在恆春的夜市，只能一周擺攤一次，但小嫻說本來平常開銷就不大，都是以交朋友的心態在做生意，不會太去在意收入，也分享自己發現吃檳榔是恆春人的日常，目前已經找好廠商訂製原料，將親自研發出一款價格便宜，老人、小孩都能享用，也不需要吐汁的「健康檳榔」。

(中時 )