美國散戶逆襲，史詩級軋空攻勢逼迫數家做空基金認賠平倉，Robinhood等線上交易平台周四(28日)似乎選擇與散戶對立，限制GameStop、AMC、Koss的股票、期權交易，GameStop因而數度熔斷收黑44.29%，特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)出面抨擊Roinhood作法，眾議院長裴洛西(Nancy Pelosi)也評論此事，參議院則打算開聽證會調查GameStop股價情況。

散戶一般都是被機構投資者當韭菜收割，近期這波散戶割機構韭菜，除象徵小蝦米也能扳倒大鯨魚，也有不少分析師認為，此現象反映市場操控和交易公平問題。不少證券監管官員似乎更同情機構，但國會看法分歧。

麻薩諸塞州主管證券監管的州務卿賈爾文(William Galvin)周三(27日)曾呼籲SEC(美國證券交易委員會)介入，要紐約證券交易所將對決開端GameStop暫時停牌30天，但SEC、紐交所未表態。麻州民主黨籍參議員沃倫(Elizabeth Warren)周四也呼籲SEC採取行動，她認為散戶們的投機熱潮已經是「市場操縱」，更大的問題是SEC無法也不願對付這些行為。

前SEC市場違規小組主管豪克(Daniel Hawke)現為Arnold & Porter Kaye律師事務所合夥人，他說：「散戶軋空的行動，正挑戰SEC所界定操縱規則的範圍。」裴洛西則說GameStop股價走勢「很有趣」。

一般認為散戶重點狙擊個股在連日大漲後周四暴跌，是由於Robinhood等平台的限制，軋空攻勢指揮中心、全美最大論壇Reddit股板WallStreetBets鄉民群情激憤，打算提起訴訟，也獲得馬斯克與數位國會議員力挺。

馬斯克在Twitter表示Robinhood作法是不可接受的，大家應該要了解為何這些交易平台決定阻止散戶買股票，而讓基金經理和其他機構投資者可以自由交易他們認為合適的標的。他還表達支持國會舉行聽證會調查。

紐約州無黨籍眾議員歐卡希歐-寇特絲(Alexandria Ocasio-Cortez)呼籲SEC和國會嚴查Robinhood等交易平台。賓夕法尼亞州民主黨籍眾議員坎納(Ro Khanna)認為這些交易平台違反公平原則。曾參加2016年共和黨總統候選人初選的參議員柯魯斯(Ted Cruz)也抨擊交易平台，「看起來這些做法似乎有利於少數有錢、有影響力的人，普通市民和散戶利益被犧牲。」

遊戲連鎖零售商GameStop周四收盤價193.60美元，但盤後散戶再度湧入拱起股價，爆噴61.15%，暫報311.99美元；連鎖電影院AMC走勢類似，收黑56.63%，盤後大漲30.82%，暫報11.29美元；耳機設計與製造商高斯(Koss)收跌27.66%，盤後也狂升57.29%，暫報66美元。

顧問公司活力知識(Vital Knowledge)創辦人柯里薩富利(Adam Crisafulli)指出低價股繼續領銜市場大量討論，另家顧問公司布利克利(Bleakley)首席投資長布克法(Peter Boockvar)稱散戶的行為根本不是投資，缺乏對個股縝密分析，只是在一場遊戲裡進行投機。

(中時新聞網)