神奇孤島只下半邊山的雪，究竟是怎麼一回事？大陸江西省湖口縣鄱陽湖的鞋山島，從高空俯瞰而下，會發現島好像被分成兩半，一面是雪白色，另一面則是翠綠色，形成半面雪山的奇景，引發外界好奇，而景區人員則解釋，這其實是候鳥的糞便。

候鳥糞便排至鞋山島的東面懸崖，形成宛如「雪山」的奇景。(影片來源/youtube/中國新聞網)

根據《梨視頻》報導，石鐘山鞋山旅遊有限公司員工楊帆透露，鞋山島的西邊住人，而且有碼頭、灌木多，東邊則為石壁，每年這時候鳥魚鷹，也就是野生鸕鶿都會至此，而據今年觀察後發現，每天約出現10萬隻左右的鸕鶿，晚上棲息於東邊的石壁上。

為何鸕鶿只棲息於鞋山島東邊呢？除了不影響牠們起飛與視線外，太陽出來後會直接照射東面，相對於也較暖和，而且也背北風，候鳥才會喜歡棲息於此，群鳥聚集也造成東面鳥糞多，形成半面雪山的有趣現象。楊帆提到，過去也有同樣狀況，但今年特別的多，推測與鄱陽湖的禁魚令有關，魚變多也使鳥跟著變多。

景區人員表示，東面的糞便難以清理，且都黏在岩壁上，還乾成粉末狀，再者此為自然現象，因此也不會特地去清理，形成島上一邊是樹，另邊似被雪覆蓋的奇景。而地質學家李四光過去曾至此考察，指鞋山島形成於第四紀冰川時期，原名叫大孤山，因外型像仙女的繡花鞋，因此俗稱鞋山島。

不少人驚呼「孤獨的島嶼，寂寞的塔，真得感覺立在這裡好孤獨呀」、「原來這『雪山』不是真的雪，是鸕鶿的糞便啊」。而鞋山島在豐水期，四周裸露的湖床灘塗會被湖水淹沒，形成四面皆湖水的景象，僅有西北一處能搭船登島，不過到了枯水期，整座島會露出在湖灘上，形成非常有趣的景觀。