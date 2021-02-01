去年新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發，截至目前為止全球已超過1億起病例，嚴峻的疫情也打亂不少人的計畫。南韓一名網友因為計畫受到疫情影響，似乎想做出極端選擇，點外送時順手寫下「最後的晚餐」。沒想到店家發現後馬上打電話給該名網友，讓他感動到淚崩。

根據韓媒《Insight》1月31日報導，南韓一名網友一直找不到工作，看到身邊朋友最近紛紛順利就職讓他十分自卑，再加上原本打算進修的語言課也因為疫情的關係取消，諸事不順讓他萬念俱灰，似乎打算做出極端選擇。

日前他在訂披薩時，順手在備註欄寫下「最後的晚餐」等等悲傷的字句，沒想到披薩店接到訂單後，店長立刻打電話給該名網友，表示他非常擔心，確認他沒事之後才掛斷電話。

網友收到送來的披薩後更驚訝發現，店長在上面寫道，「一切都還好嗎？有看到這個留言的話，記得一定要回應我們喔！」還有其他關心、鼓勵的暖心留言，讓該名網友當場熱淚盈眶，拍下照片並在網路上分享這個故事。店長事後接受媒體訪問時也表示，2020年對很多人來說都是辛苦的一年，真的很希望每個人都能得到幸福。

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