外送炒飯加料黑色小點 一看竟長腳 險吃下肚：想騙我是黑胡椒（翻攝爆料公社）

一名網友爆料，透過外送平台叫了炒飯，打開飯盒準備享用時，卻發現炒飯的米粒中出現超多黑點，差點就以為是黑胡椒吃下肚，仔細一看竟然是爆多的螞蟻屍體，讓他傻眼直呼「是蛋白質呢！」事後一查地址，發現是位於民宅的幽靈餐廳。

原PO在文中表示，他與同事用外送平台點了2份炒飯，因為之前吃過一次覺得很好吃，所以才叫第二次，但當同事已經吃完，換他打開飯盒準備吃飯時，竟然看到米飯中滿布一個個「黑色小點」，仔細一看才驚覺是一堆「螞蟻屍體」。

從曝光的相片中觀察，如果不細看，真的會以為是黑胡椒粉的顆粒附著在米粒上，近看才會發現其實是一隻隻炒到焦黑的螞蟻，而且挑出來的一點米飯上就附著十幾隻，十分相當嚇人。原PO還不忘自嘲，想考我眼力「是蛋白質呢，想騙我是黑胡椒」，提醒大家吃炒飯要睜大眼睛。

PO文貼出之後，立刻引起網友討論，「我以為第二張黑黑的是小強，最後才發現整盤飯都是螞蟻」、「讓你補補身體，加料黑螞蟻」、「快吐了，有夠噁，遠看會以為是熱炒大鐵鍋的顏色」、「雖然加菜賺到了，但我覺得不行啊啊啊啊啊」、「這些外送平台對商家控管真的很差，一堆地下餐廳，吃出問題很難追究」、「外送平台的店家品質本來就很難控管」、「不細看真的會覺得是黑胡椒」、「幸好有發現，不然真的吃了整盤螞蟻」、「到底是怎麼做，可以做到螞蟻跑進去的」。

據《TVBS》報導，原PO除了申請退款之外，事後找店家地址卻發現藏身在民宅內的「雲端廚房」，質疑店家衛生到底合不合格。新北市衛生局收到投訴，派員前往稽查，現場發現業者，缺乏病媒防治的措施，然後沒有相關的消毒紀錄，當場要求業者要限期改善，再進行複查。

餐廳業者則回應，餐點製作前和完成後，都會雙重確認食材。店家認為炒飯經過拌炒，螞蟻屍體看起來卻很完整，質疑不大合理，外送平台資料也顯示，業者均有申請證照和字號，也沒有客訴紀錄，負責外送員表現優良，這「螞蟻炒飯」哪環節出問題，還有待釐清。

(中時新聞網)