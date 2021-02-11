一名台南網友日前中午訂購當地有名的便當，但店家外送時將鮭魚便當誤送成排骨便當，他當下反應後，店家隨即承諾更換；沒想到等到外送人員到現場後，對方竟是拿免洗筷將鮭魚塊一一放上他的便當，再將排骨夾回、帶回店家，讓他超級傻眼，直說「列入拒絕往來戶」，從此不再訂購。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他們公司日前訂購台南某知名便當店，他的同事明確向店家勾選鮭魚便當，但送來時變成排骨便當，因為馬上打電話告知，店家也馬上同意可以更換，但接下來令原PO超傻眼的事出現了，他說「大家的想法會是怎麼更換？（應該是）再送一個鮭魚便當來，排骨便當拿回去。」

網友控訴店家送錯餐後，外送人員竟是拿免洗筷將鮭魚塊一一放上他的便當，再將送錯的排骨夾回。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，結果便當店外送人員到公司後，先是問了原PO有沒有免洗筷，接著就把手中提著裝鮭魚塊的袋子打開，「當下把排骨夾回袋內，把鮭魚放在便當盒內」，讓原PO看了超級傻眼，事後發文說「公司直接列入拒絕往來戶，已經不再訂購這家便當店了。」

許多網友則留言，「這樣好噁心喔」、「會處理的店家是補一個正確的便當，做錯的就請客人吃，多的成本由店家自己吸收」、「好信譽的店家會拿一個鮭魚便當來」、「為什麼想像畫面有點爆笑」、「老闆很會算，應該要送一塊鮭魚，排骨送給客人吃」、「但是店家好像也沒錯，想像的畫面好好笑」。

(中時新聞網)