1945年美國「印第安納波利斯號重型巡洋艦」在完成任務後不幸被日本潛艇攻擊，所有士兵只能跳海求生，沒想到卻踏入另一個「海洋煉獄」。當時的倖存者哈洛近日對媒體談及此事仍心有餘悸的直呼，到現在只要閉上眼睛，還是可以聽到朋友的尖叫聲。

倖存老兵哈洛（Edgar Harrell）過了76年仍無法忘記當時的恐怖景象。(影片來源/YouTube/Milwaukee Journal Sentinel/如遭刪除請見諒)

根據《太陽報》報導，美軍有1195名船員在1945年搭上印第安納波利斯號巡洋艦（USS Indianapolis），完成核彈原料的運送任務後，準備從天寧島航往菲律賓，卻被日本潛艦的魚雷打中導致船艦沉沒，只有900人跳海後成功存活，並漂浮在漆黑的大海中。

Proud our office could play a small role in helping Tennessean Edgar Harrell, the last living Marine who was on the USS Indianapolis during World War II, receive a military promotion that was 73 years overdue. Learn about his incredible story and heroism: https://t.co/POIgs5cPSL. — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) August 10, 2018

本以為逃過一劫，沒想到黎明時大家才發現這個海域有大量的鯊魚出沒，士兵身上的血腥味也讓這些鯊魚更具攻擊性，於是4天內900人就這樣不斷遭到鯊魚殘殺，鮮血染紅整片海域。

當時的倖存的老兵哈洛（Edgar Harrell）形容當時情況根本就是人間煉獄，就算已經過了76年，他還是無法忘記所有恐怖的景象，他表示，「每天都有人被吃掉，你會聽到一陣令人毛骨悚然的尖叫，接著有人就會沉入海底，海面接著被鮮血染紅。我到現在閉上眼睛，還依稀能聽到朋友們被鯊魚撕咬的淒厲慘叫聲」。

除了鯊魚的攻擊，士兵們還要面對脫水、氣候等嚴峻考驗，最後僅剩下316人生還。而這段經歷也被拍成尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）主演的電影《勇者無畏》，紀錄美軍有史以來單一船隻沉沒死亡人數最多的悲劇。