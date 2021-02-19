俗話說台北居大不易，台北不但百物貴，房價更貴，小坪數的中古屋動輒千萬起跳，因此不少人選在新北市置產，負擔相對較輕，但舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能等，各層面的考量依舊需要審慎評估。對此，就有網友好奇，淡水及深坑買哪最好？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「淡水跟深坑該怎麼選的卦？」為題，PO文指出，兩地都有共通點，包括氣候潮溼、房價差不多、通勤至北市逾30分鐘，以及「要選舉才會浮出來的交通建設」等等，但他認為，淡水已經蓋好輕軌，深坑才剛送審，宛如「陷入一個仁者樂山，智者樂水的感覺」。

原PO接著透露，有前輩在淡水置產，靠著捷運紅線通勤進出北市，加上淡水近幾年生活機能越來越方便，無論是輕軌、捷運、家樂福、影城及老街樣樣都有，就連路也很大條，開車相當方便，感覺再過5年會變成完全體。

反觀深坑，原PO的記憶只停留在和女友曾去過老街，而且路很小條，優勢大概只有通勤北市很快而已，缺點是只有公車，剩下完全不熟，沒有概念，不禁好奇PO網詢問，「淡水跟深坑該怎麼選？」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出「交通」是淡水的硬傷，紛紛留言狂勸「有開車不要買淡水，塞到你崩潰」、「說個笑話，淡水交通方便」、「淡水真的塞到你不要不要的」、「有車當然深坑，到101才10分鐘，淡水新市鎮到北車要1小時」、「看你通勤方式，開車秒選深坑，淡水開車別鬧了」。

不過也有人認為「淡海大橋開通可走64到中永和」、「不愛深坑，推淡水」、「淡水有捷運，並且已經發展一定規模，深坑大概還要20年，並且山區的整合與開發一定比沿海平地困難，總之深坑有得等」、「深坑進去隨便的地，8成都十幾二十人共有，建商想開發，光協調到所有人滿意、願意賣，應該就要5到10年了」。