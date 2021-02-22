李新、沈世朋近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊男人耳朵怎麼那麼硬話題。李新表示老公沈世朋很愛玩遙控飛機，尤其遙控直升機對她來說猶如血滴子，讓她覺得很危險，就怕老公出意外，自己還曾苦口婆心請他換一個興趣，但沈世朋勸不聽，結果竟不小心玩到削肉見骨，鮮血直流。

有次沈世朋拍了一整晚夜戲，收班時間剛好是早上，車上有台遙控飛機，他下戲後直接開車到河濱公園想玩一下，結果手指意外被飛機尾翼螺旋槳削掉一整塊肉，回家還不敢講。兩人出門買東西，李新一牽沈世朋的手，發現怎麼濕濕的，一打開發現手掌都是血，這才發現他受傷了，沈世朋只好坦白。

沈世朋（右）、李新互爆糗事。（衛視中文台提供）

沈世朋反擊李新平常血糖低，有次早起去買菜，兩人在市場逛了一個多小時，當時夏天正熱，李新突然摟著沈世朋的肩膀輕柔叫了聲老公，他當下以為老婆在撒嬌，沒想到下一句竟聽到「老公我不行了」，她整個人軟趴在沈世朋肩膀，臉色發白狂冒冷汗，他趕緊把她拖到陰涼處。李新當時眼前一片黑，沒想到沈世朋下一步竟是請路邊阿姨幫忙看著她，自己先把兩大袋的菜帶回家，再回來接李新回家休息，讓在場所有人傻眼，他急忙解釋當時離家只有50公尺，如果先把李新帶回家再回來，菜可能會被拿光。

(中時 )