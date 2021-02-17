IC設計中有矽力-KY、譜瑞-KY、世芯-KY、力旺、金麗科、聯詠、天鈺、瑞昱、威鋒電子、鈺太、致新、聯陽、通嘉、大中、茂達、富鼎、晶豪科、晶宏、應廣、全宇昕。

IC通路中有華立、大聯大、安馳、全科、豐藝、晉倫、茂綸。

PCB相關中有南電、健鼎、台光電、騰輝電子-KY、高技、友銓、中探針、新揚科。

連接元件中有信邦、湧德、健和興、崧騰、瀚荃、建舜電、湧德、界霖。

被動元件中有聚鼎、興勤、勤凱、凱美、立隆電、今展科、璟德、台嘉碩、晶技。

NB零組件中有雙鴻、安力-KY、皇龍；主機板的微星、技嘉；電源供應器的海韻電、僑威、群電；機殼中有富驊、偉訓、安鈦克。

汽車零組件中有智伸科、宇隆、為升、朋程、六暉-KY、時碩工業；航運股有長榮、台驊投控、捷訊、宅配通；食品股的統一、聯華、佳格、福壽；化學工業中的南寶、勝一、聚和、德淵、花仙子；生技股中的豪展、祺驊、大樹、健喬、長聖。

(工商 )