這種廁所你敢安心上嗎？有民眾發現大陸某間百貨商場竟然裝設「透明廁所」，從內部可以清楚看到外面走動的人群，但實際上這間廁所的玻璃別有玄機，因為採用單向玻璃門，外面無法看到裡面，但許多網友仍對這個設計感到憂心，表示根本沒辦法上得安心。

根據陸媒《頭條新聞》報導，一名邵姓女網友到四川樂山市一間百貨商場上廁所的時候，發現商場特地裝上單向的透明玻璃門，讓民眾在裡面上廁所的時候，還可以看到外面的景象。從曝光的畫面可以看到，站在廁所裡面可以清楚看到外面走動的人群，但從外面往廁所看卻只看到反射出自己模樣的一面鏡子。

神奇的設計讓邵姓女網友忍不住驚呼「不知道是哪個大神設計出來的」，但也表示自己僅是看看，並沒有實際使用，直言「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」。

影片引起網友熱議，但大多數的網友都表示無法接受，「我懷疑設計者奇怪的愛好」、「根本拉不出來」、「好沒安全感」、「實在不懂為何要裝這個」、「反正我是不敢脫下褲子啦」、「估計設計這廁所的就是個暴露狂」、「膽子小的，進去肯定拉不出來」。

據了解，玻璃內側被塗了一層化學塗料，才會出現這種單向玻璃的效果，但報導也指出，這種玻璃需要定期維護，才能延長使用壽命。