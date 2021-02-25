萬里長城與羅馬競技場、比薩斜塔列為中古世界七大奇蹟之一，眾所皆知，萬里長城的存在，是為了抵禦不同時期塞北遊牧民族的侵襲，最早是由秦始皇時代所建造，怎料卻間接對歐洲留下了難以抹滅的傷害。

早在戰國時期，燕、趙、秦等國為了防止匈奴南下，就建造了多段長城，直到秦始皇統一天下後，又將這些長城給連接起來，形成了萬里長城，後代君主為了抵禦北方遊牧民族屢屢南下侵犯中原，也投入了大規模的人力進行長城的整建修復。

沒想到修築長城卻也間接危害到遙遠的歐洲國家，美國波士頓大學教授巴菲爾德就曾在論文中，針對長城對遊牧民族的影響，以及間接造成歐洲受到侵害的歷史和原因進行了闡述。

他指出，因為歐洲國家不具備中原地區的大一統王國，無法集中修築像長城一樣規模浩大的軍事工程，當物產豐饒的中原地區無法滿足北方草原帝國的剝削和壓迫時，這些遊牧民族就只好將目標鎖定了西邊遙遠的歐洲大陸，尋找更多的資源。

從草原帝國發展的趨勢而言，長城確實改變了東西方歷史的格局，包括匈奴、突厥、蒙古都曾大舉侵略西方，儘管只有蒙古帝國取得空前勝利，但若是遊牧民族能夠南下中原，又何必千里迢迢，為了種族延續而西遷，因此部分西方學者認為，長城的存在確實害慘了歐洲。