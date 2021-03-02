在影視作品當中經常可以看見以「穿越時間」作為題材的戲劇，雖然目前在現實裡還不可行，但美國和俄羅斯的兩個小島卻可以暫時滿足大家穿越時空的夢想，這兩座小島彼此只距離約3.9公里，然而之間的時差卻多達21個小時！

@RonFilipkowski....for them not you.



Located 16 miles off mainland Alaska and marked by inhospitable weather, Little Diomede Island..most isolated, remote, and self-sufficient community in the U.S.



but MAGA can't get to it..

cause they are terrorist's on no fly list. pic.twitter.com/cBLe1gkugo — Proudmom (@Proudmom4124) February 15, 2021

綜合外媒報導，這兩座小島位於太平洋北部的白令海峽（Bering Strait），分別是隸屬於俄羅斯楚科奇自治區的大代奧米德島（又稱拉特曼諾夫島），以及隸屬於美國阿拉斯加州的小代奧米德島，兩者都是代奧米德群島（Diomede Islands）的一部分，雖然相距只有2.4英里（約3.9公里），但卻因為中間隔個一條「國際換日線」，導致兩座島的時差多達21小時，因此可以在小代奧米德島上，看到「明天」的俄羅斯。

而且有趣的是，兩座島之間隔著的海洋到了冬天就會結作冰橋，儘管隨意跨越國界到達另一端的島上是違法的行為，但透過行走來「穿越時空」這件事卻是可行的，這也意味著，搭乘遊艇、船隻等交通工具，也能夠達到相同的目的。

這個有趣的地理奇聞最近被分享到Tiktok上，吸引了大批網友的關注，不少人都開玩笑地表示：「想像一下如果你在兩個島上工作，你可以在一天裡上2次8小時的班」、「你可以先在一個島上跨完年，然後再回到前一年」、「所以在那裡你的一天可以有48個小時」、「時間旅行是真的！」。

據悉，小代奧米德島面積5.1平方公里，島上的人口不到200人，主要以愛斯基摩人為主；大代奧米德島面積為25平方公里，島上無人居住。