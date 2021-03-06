烏克蘭一對兄弟感情深厚，沒想到哥哥卻因為害怕寂寞，在弟弟猝逝後，竟然直接將他的遺體裹在棉被中，放在沙發上伴屍長達4個月，直到鄰居驚覺異狀找上門，才發現遺體已經腐爛到只剩下骸骨。

根據《太陽報》報導，烏克蘭中部的新莫斯科斯克鎮（Novomoskovsk）一名52歲男子瓦萊里（Valeriy）與42歲的弟弟安德烈（Andrey）在父母相繼過世後，生活在一起，兩人感情深厚，不料弟弟卻在去年秋天猝逝，害怕寂寞的他，捨不得弟弟離開人世，就這樣伴屍長達4個多月，且一如往常的與去世的弟弟交談，甚至吃睡都在弟弟身邊。

直到惡臭味飄散，讓鄰居直覺事情不單純，加上已經好一陣子沒看見這對兄弟一起出門，於是決定進屋查看，這才讓整起事件曝光。

鄰居阿爾賓娜（Albina）表示，當時他們走進屋內便聞到一股惡臭，接著看見有一個人躺在沙發上，身上還蓋著棉被，「沒想到掀開後竟看到一個腐爛到只剩骨頭的屍體」。另一名鄰居奧列克西（Oleksiy）也說，之前就曾發現瓦萊里家的窗戶整個冬天都開著，「我一直在想，難道他們很熱嗎？」推測應該就是為了要緩減屍體腐化的速度。

警方獲報後隨即展開調查，由於現場並沒有他殺痕跡，推測安德烈應該是自然死亡，目前相關單位正在進行驗屍，釐清真正死因。