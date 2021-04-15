現代人工作壓力大，常會靠打電動紓壓，甚至還有人玩成職業選手。近日有研究團隊對民眾打電動時數進行調查，發現年輕人平均打電動時間長達6.56小時，有專家便對此進行模擬，創建3D模型預測人類手部如何進化，推測未來人的大拇指、食指及中指會變超長，宛如外星人。

賭場評論網站「SlotsWise」好奇人類沉迷於電玩，未來會有那些變化，便對其進行3D建模模擬。(影片來源/youtube/SlotsWise.com)

數據調查機構「Limelight」近日對法國、德國、印度、義大利、日本、新加坡、韓國、英國和美國的玩家進行調查，發現18至25歲的年輕人，每天打電動的平均時數長達6.56小時，占一般人每日清醒時間的三分之一以上，其中11％的人每週玩遊戲超過20小時。

打電動時數第二長為26至35歲，每天平均時間長達5.7小時，其中有10.5％的人每周超過20小時打電玩，第三則是36至45歲，每天平均時間為5.18小時，再者是46至60歲，每天平均時間4.04小時，而60歲以上則是每日平均2.58小時。

長時間打電動對身體會造成影響，包括重複使力傷害、手腕神經發炎等症狀，且就人類目前的手掌形狀來看，其實並不適用於玩遊戲，因此賭場評論網站「SlotsWise」好奇人類沉迷於電玩，長時間下來，手部將會有怎樣變化，因此邀請數位專家運用3D建模模擬，揭示人類雙手若為了打電動而進化的模樣。

為了確定進化方向，專家還查看玩家打電動習慣的數據，發現多數人每天花四分之一的時間握遊戲手把，專家近一步推測，未來人為了能夠更好掌控遊戲手把、減少肌肉拉傷，大拇指、食指及中指可能會因此變長，而無名指和小指則因作用不大而退化，甚至變成類似爪子的構造，便於牢抓遊戲手把。