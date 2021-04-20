殲20的試飛員在接受採訪時表示，殲20還有持續改進計畫，不久之後就會配備2維推力向量噴嘴，將可大幅提升機動性能，也能改善紅外線訊跡。這位飛行員認為，未來殲20的綜合性能可超過美國F-22戰機。

防衛世界(Defense World)報導，殲20的首位試飛員李剛，在鳳凰衛視的節目受訪時說，殲20已有改裝發動機的計畫，同時新的發動機具備有2維推力向量噴嘴，如同美國的F-22。比起傳統的圓形固定噴嘴，2維推力向量噴嘴可以將推力偏折，實現超機動性能。李剛表示，既然視F-22為競爭對手，這樣的改進是必要的。

F-22的2維推力向量噴嘴。(圖/美國空軍)

大陸軍用航空專家傅謙韶表示，推力向量控制不但可提供額外的機動性，2維噴嘴還有遮掩紅外線訊跡的能力，比如F-22的訊跡都比其他的5代機更小。

傅謙韶進一步說，美國F-22戰機使用的是可上下偏折的2維噴嘴，之後俄國的Su-35則使用3維噴嘴，許多人以為3維比2維可提供更大的推力角，但是這其實是一個普遍的誤解，並指出2維噴嘴也可以水平偏折，只是可能會增加開發成本。

李剛在鳳凰衛視的報導中還說，他希望殲20的2維噴嘴像F-22那樣，只需上下偏折即可。但傅謙韶則認為，如果殲20要換向量噴嘴，最好是連水平偏折都有具備，這樣將可使殲20在這方面的性能超過美國F-22。

(中時新聞網)